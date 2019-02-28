Вместо оплаты за проезд кузбассовец закидал такси льдом

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-28T07:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель одного из такси города Междуреченска не ожидал, что вместо оплаты за поездку пассажир начнет проявлять агрессию. Молодой человек не только отказался платить за проезд, но и закидал машину кусками льда.

Таксист принял заказ на поездку компании из трех молодых людей. Они проехались по нескольким адресам, выезжали за город. В какой-то момент мужчина стал опасаться, что у троицы не хватит денег, так как оплата обещала быть немалой. Он попросил пассажиров расплатиться. Но вместо того, чтобы рассчитаться, один из пассажиров вышел из автомобиля, принялся громко кричать и бросать в сторону автомобиля куски льда. Таксист сообщил об этом диспетчеру, и ты передала сигнал на пульт централизованной охраны Росгвардии.

Бойцы задержали дебошира – им оказался не раз судимый 24-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Агрессивного пассажира доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU