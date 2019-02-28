Вместо оплаты за проезд кузбассовец закидал такси льдом
Водитель одного из такси города Междуреченска не ожидал, что вместо оплаты за поездку пассажир начнет проявлять агрессию. Молодой человек не только отказался платить за проезд, но и закидал машину кусками льда.
Таксист принял заказ на поездку компании из трех молодых людей. Они проехались по нескольким адресам, выезжали за город. В какой-то момент мужчина стал опасаться, что у троицы не хватит денег, так как оплата обещала быть немалой. Он попросил пассажиров расплатиться. Но вместо того, чтобы рассчитаться, один из пассажиров вышел из автомобиля, принялся громко кричать и бросать в сторону автомобиля куски льда. Таксист сообщил об этом диспетчеру, и ты передала сигнал на пульт централизованной охраны Росгвардии.
Бойцы задержали дебошира – им оказался не раз судимый 24-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Агрессивного пассажира доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU