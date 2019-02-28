2019-02-28T07:58:27+03:00
Общество

Котенок-путешественник преодолел 100 километров под капотом машины

Теперь Тае из Хендая ищут новых хозяев
Екатерина РОМАНОВА
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Тае из Хендая ищут новых хозяев. Фото: кадр видео "Вести-Кузбасс".Тае из Хендая ищут новых хозяев. Фото: кадр видео "Вести-Кузбасс".
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Белый котенок проехал 100 километров на Hyundai из Юрги в Кемерово. Но не в автомобиле, а под его капотом. Теперь котенку, которого назвали Таей, ищут хозяев.

Тая из Хендая – так прозвали котенка-путешественника работники кемеровского салона. Именно сюда приехал из Юрги владелец автомобиля, чтобы провести техосмотр. Когда мастера заглянули под капот, они с удивлением увидели перепачканного маслом котенка. Животное было обессилено, а его лапка – сломанной.

Кошечку-путешественницу отвезли в ветеринарную клинику, и там Таю выходили – даже сохранили лапку! Сначала доктора не давали никаких прогнозов: у нее была температура, отек, и все работники автосалона переживали за кошку, собирали деньги на ее лечение. Но потом Тая пошла на поправку, ее выписали из ветеринарной клиники. Вот только дома у отважной путешественницы пока нет, - сообщает «Вести-Кузбасс». Так что сотрудники автосалона ищут новых хозяев для ласковой белой Таи.

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Водитель, вернувшись к своему транспортному средству, не заметил ничего подозрительного и отправился в дальнее путешествие – из Кемерова в Тисуль. Незваного гостя он обнаружил только тогда, когда приехал в пункт назначения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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