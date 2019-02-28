Трое юргинцев украли 12 аккумуляторов для БелАЗов во время стоянки поезда

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-28T08:43:46+03:00

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В Кузбассе трое молодых юргинцев обворовали грузовой состав. Для того, чтобы украсть 12 аккумуляторов с трех грузовых автомобилей, им потребовалось меньше трех часов.

Представители нефтяной компании обратились в Кузбасское линейное управление МВД России с заявлением о том, что с большегрузов, которые перевозились в Якутию на грузовом составе, похищены 12 аккумуляторных батарей. Ущерб составил более 79 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что кража произошла во время трехчасовой стоянки на станции Юрга-2. А потом были установлены и личности тех, кто это сделал. Похитителями аккумуляой: ранее молодые люди уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Парни увидели прибывающий состав, дождались, когда он остановится, взломали аккумуляторные ящики на БелАЗах и похитили комплектующие. Аккумулдяторы они спрятали в сугроб, а потом на самодельных санях перевезли в сарай заброшенного дома. Злоумышленники планировали сдать похищенное в пункт приема металлолома, но не успели это сделать. Аккумуляторы возвращены владельцам, а трем друзьям придется предстать перед судом. Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России, они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU