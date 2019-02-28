Кемеровских водителей проверят на трезвость
Масштабный рейд пройдет 1 марта
Проверки пройдут 1 марта. Фото: ГИБДД Кузбасса
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Сотрудники Госавтоинспекции проверят кемеровских водителей на трезвость. Также во время рейда инспекторы обратят внимание на перевозку детей.
Как рассказали в городском управлении ГИБДД, в пятницу, 1 марта, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции в разных районах города проведут массовые проверки водителей. Инспекторы будут искать пьяных и тех, кто перевозит детей не по правилам.
– Рейды начнутся в утренние часы вблизи образовательных учреждений города — школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений, и продолжатся в течение дня, – отметили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU