Кемеровских водителей проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-28T09:18:43+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции проверят кемеровских водителей на трезвость. Также во время рейда инспекторы обратят внимание на перевозку детей.

Как рассказали в городском управлении ГИБДД, в пятницу, 1 марта, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции в разных районах города проведут массовые проверки водителей. Инспекторы будут искать пьяных и тех, кто перевозит детей не по правилам.

– Рейды начнутся в утренние часы вблизи образовательных учреждений города — школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений, и продолжатся в течение дня, – отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU