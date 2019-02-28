Житель Кузбасса заплатил 750 тысяч рублей, чтобы его выпустили заграницу

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-28T10:03:04+03:00

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Житель Киселевска заплатил 750 тысяч рублей, чтобы его выпустили отдыхать заграницу. Приставы закрыли ему выезд из-за долга.

Житель Киселевска задолжал страховой компании 750 тысяч рублей. Мужчину предупредили о возбуждении исполнительного производства, однако оплачивать долг он не захотел. Тогда приставы запретили ему выезжать за рубеж.

– Получив постановление об ограничении выезда за границу, мужчина сразу явился в Службу. В планы входил отпуск за границей, который он отменять не пожелал. Гражданин оплатил образовавшуюся у него задолженность на сумму 750 тысяч рублей, – отметил в УФССП по Кемеровской области.

Также житель Новокузнецкого района заплатил долг в 110 тысяч рублей, узнав, что иначе его не выпустят из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU