2019-02-28T10:03:04+03:00
Общество

Житель Кузбасса заплатил 750 тысяч рублей, чтобы его выпустили заграницу

Мужчина задолжал страховой компании
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина выплатил долг, чтобы уехать из страны. Фото: pixabay.comМужчина выплатил долг, чтобы уехать из страны. Фото: pixabay.com
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Житель Киселевска заплатил 750 тысяч рублей, чтобы его выпустили отдыхать заграницу. Приставы закрыли ему выезд из-за долга.

Житель Киселевска задолжал страховой компании 750 тысяч рублей. Мужчину предупредили о возбуждении исполнительного производства, однако оплачивать долг он не захотел. Тогда приставы запретили ему выезжать за рубеж.

– Получив постановление об ограничении выезда за границу, мужчина сразу явился в Службу. В планы входил отпуск за границей, который он отменять не пожелал. Гражданин оплатил образовавшуюся у него задолженность на сумму 750 тысяч рублей, – отметил в УФССП по Кемеровской области.

Также житель Новокузнецкого района заплатил долг в 110 тысяч рублей, узнав, что иначе его не выпустят из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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