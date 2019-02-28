Кузбасский лыжник Александр Бессмертных завоевал «серебро» на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-28T10:31:08+03:00

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Лыжник из Кузбасса Александр Бессмертных завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходили с 19 февраля в австрийском Зеефельде.

В рамках программы чемпионата Бессмертных выступил в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем среди мужчин.

Россиянин преодолел дистанцию гонки за 38 минут 25,5 секунды и уступил победителю гонки норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю всего 2,9 секунды. «Бронза» досталась финну Ийво Нисканену, который отстал от лидера на 20,4 секунды.

Следующая гонка с участием Александра Бессмертных может состояться уже 1 марта. Он может выступить в мужской эстафете, если тренерский штаб включит его в состав.

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...Зато у России появился еще один претендент на медали - Александр Бессмертных. Он наматывал секунды преимущества над Большуновым, а заодно и над всей остальной группой. Но в спину ему дышал Мартин Сундбю. Бородатый норвежец, сверкая лысиной на солнце, творил невероятное. И это невероятное на финише равнялось 3 секундам преимущества на Бессмертных (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU