Международный женский форум в Новокузнецке примет участников из 16 стран и 39 субъектов России

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-28T12:12:39+03:00

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Уже в пятницу, 1 марта, в Новокузнецке начнется первый Международный женский форум. В нем примет участие порядка 2,5 тысяч делегатов из 16 стран мина и 39 субъектов Российской федерации.

Первый Международный женский форум будет проходить в Новокузнецке 1 и 2 марта. Среди его особенностей – проведение стратегический сессий и дискуссий сразу на нескольких площадках города. Так, важные вопросы бизнеса, культуры, спорта, экологии, здоровья будут обсуждать на четырех площадка. Кроме того, будет организована работа площадок в городах и селах Кемеровской области.

- В отличие от аналогичных форумов, которые проходят в разных странах мира, особенность и отличие нашего – это организация 1,22 тысячи площадок в населенных пунктах Кемеровской области, в том числе в отделенных поселках всей области, и на базе промышленных предприятий, - рассказала Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области в преддверии начала работы форума. - Посмотреть трансляции этого масштабного мероприятия смогут 80 тысяч женщин Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU