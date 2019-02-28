СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-28T14:15:12+03:00

Мокрый снег и до +8: первые дни марта в Кузбассе будут теплыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но у же с понедельника начнется похолодание

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Первые дни марта в Кузбассе будут теплыми: воздух прогреется до +8 градусов. Однако уже в начале следующей недели придет небольшое похолодание.

- В ближайшие дни в Кузбассе сохранится весенняя погода. Практически ежедневно будут наблюдаться осадки в виде снега, мокрого снега, соответственно гололедные явления, - рассказала о погоде в первые дни марта Наталья Полуэктова, пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра. - Будет ветрено и скользко, поэтому будьте осторожны, особенно в темное время суток.

В пятницу на всей территории области будет довольно тепло: +3…+8 градусов тепла. Ночью, впрочем, будет прохладнее: -2…-7 градусов, а местами столбики термометров опустятся и до -13 градусов. В последний рабочий день возможен снег и мокрый снег, гололед и поземок, а порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Суббота будет почти таким же теплым днем: воздух прогреется до +6 градусов, местами по-прежнему будет прохладно: лишь -5 градусов. Ночная температура останется в прежних пределах, а в течение дня возможен снег и мокрый снег.

Воскресенье будет теплым и солнечным днем: температура будет держаться в пределах +1…+6 градусов, вероятность осадков невелика. При этом порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду. Ночью по области ожидается 4-9 градусов мороза.

В понедельник вновь ожидается мокрый снег, а из-за прохождения холодного атмосферного фронта станет немного прохладнее, усилится ветер. Воздух прогреется до -2…+3 градусов, а ночью ожидается -2…-7. Во вторник синоптики прогнозируют понижение температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU