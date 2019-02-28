2019-02-28T18:36:34+03:00
Происшествия

Женщина из Юрги убила своего гостя за предложение переночевать

Ей очень не хотелось, чтобы гость оставался
Екатерина РОМАНОВА
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25-летняя жительница города Юрги пригласила к себе в гости нескольких знакомых. Застолье закончилось печально: один из гостей погиб от рук «гостеприимной» хозяйки.

Компания собралась дома у 25-летней женщины 7 октября 2018 года. Сначала все шло хорошо, но потом один из гостей, 26-летний мужчина, заявил, что был бы не прочь остаться переночевать у хозяйки. Зато хозяйка была против. Между ними завязалась словесная перепалка. Возможно, конфликт так бы и завершился взаимными оскорблениями и криками, если бы женщина не схватила нож и не ударила им гостя дважды в грудь. Мужчина тут же вышел из квартиры, но далеко ему уйти не удалось. Раненый гость спустила этажом ниже и потерял сознание как раз в тот момент, когда по лестнице поднимался полицейский.

Страж порядка вызвал скорую помощь, но врачам пришлось лишь констатировать смерть мужчины.

- По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, со следствием она сотрудничала, вину признала, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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