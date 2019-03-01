2019-03-01T03:36:59+03:00
Происшествия

Автолюбитель сбил пешехода в Новокузнецке и уехал

Очевидцев ДТП просят откликнуться
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Автолюбитель сбил пешехода в Новокузнецке и уехал.Автолюбитель сбил пешехода в Новокузнецке и уехал.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке 27 февраля случилось ДТП. автолюбитель сбил молодого человека, а потом скрылся, бросив его на дороге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 февраля около 19;10 на улице Франкфурта, неподалеку от дома №5. Молодой человек попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил многочисленные травмы, часть из которых довольно серьезные. Автомобилист же после наезда поспешил скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев происшествия. Возможно, чьи-то камеры запечатлели момент ДТП, марку автомобиля и его государственный регистрационный знак – такие записи облегчат поиск водителя, сбившего человека.

Не сегодня известно, что водитель передвигается на автомобиле темного цвета. После того, как водитель сбил человека, машина в течение некоторого времени стояла неподалеку от места ДТП «на аварийке».

Информацию можно передать, позвонив по телефону ДЧ ГИБДД 45-62-31 или инспекторам отделения розыска по телефону 45-97-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24