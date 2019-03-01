Автолюбитель сбил пешехода в Новокузнецке и уехал

СЕГОДНЯ 03:36 2019-03-01T03:36:59+03:00

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В Новокузнецке 27 февраля случилось ДТП. автолюбитель сбил молодого человека, а потом скрылся, бросив его на дороге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 февраля около 19;10 на улице Франкфурта, неподалеку от дома №5. Молодой человек попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил многочисленные травмы, часть из которых довольно серьезные. Автомобилист же после наезда поспешил скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев происшествия. Возможно, чьи-то камеры запечатлели момент ДТП, марку автомобиля и его государственный регистрационный знак – такие записи облегчат поиск водителя, сбившего человека.

Не сегодня известно, что водитель передвигается на автомобиле темного цвета. После того, как водитель сбил человека, машина в течение некоторого времени стояла неподалеку от места ДТП «на аварийке».

Информацию можно передать, позвонив по телефону ДЧ ГИБДД 45-62-31 или инспекторам отделения розыска по телефону 45-97-27.

ИСТОЧНИК KP.RU