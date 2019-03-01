2019-03-01T04:30:26+03:00
Общество

Разбившего битой фонари кузбассовца заставили работать

Вандалу назначено 160 часов обязательных работ
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин, ради забавы разбивший фонари на проспекте Металлургов в Новокузнецке, должен будет отработать 160 часов обязательных работ. Такое решение вынес суд.

23-летний житель Новокузнецка в октябре 2018 года вместе с друзьями отмечал свой день рождения. Одним из подарков к праздничной дате оказалась бита, и именинник решил проверить, насколько она крепкая. Ради забавы он разбил битой плафоны семи фонарей на площади возле драмтеатра.

Долго скрываться молодому человеку не удалось: сотрудник полиции задержали его по горячим следам. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

- Доказательства, собранные дознавателем, судом признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По решению суда ему назначено 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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