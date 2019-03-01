Ребенок обчистил магазин под объективом камеры в Междуреченске

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-01T04:55:28+03:00

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В Междуреченске школьник украл в магазине геймпад. Причем сделал это под объективом камеры видеонаблюдения.

Момент кражи гаджета запечатлела камера видеонаблюдения. Ребенок подошел к прилавку, огляделся, а потом взял с полки коробку с геймпадом. Он вытащил гаджет из коробки, упаковку положил под прилавок, а сам геймпад спрятал под куртку. Потом школьник спокойно покинул магазин.

Мнения пользователей, посмотревших ролик с кражей гаджета, разделились. Одни посчитали, что магазин не обеднеет от этого, а вот ребенок получит радость. Другие отметили, насколько четко и быстро мальчик развернул геймпад, без лишней суеты спрятал упаковку – в общем, действовал так, словно делает это не в первый раз. Третьи заметили, что ребенок одет хорошо и, скорее всего, сделал это ради забавы или на спор. А большинство подписчиков согласились с тем, что мальчик обязательно должен понести наказание за поступок.

Впрочем, эта история закончилась хорошо: уже к вечеру ребенок вернул геймпад в магазин и извинился перед продавцами за свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU