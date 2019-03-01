В Кузбассе появились лже-прокуроры

СЕГОДНЯ 05:06 2019-03-01T05:06:13+03:00

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Неожиданный способ мошенничества появился в Кузбассе. Злоумышленники звонят по телефону и, представляясь работниками прокуратуры, предлагают перечислить деньги.

В областной прокуратуре рассказали о том, что в кемеровской области зафиксированы звонки местным жителям от якобы работников прокуратуры. Мошенники звонят по телефону и предлагают перечислить им деньги.

- Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются как мошенничество, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не переводите деньги, а лучше обращайтесь в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU