В Кузбассе появились лже-прокуроры
Неожиданный способ мошенничества появился в Кузбассе. Злоумышленники звонят по телефону и, представляясь работниками прокуратуры, предлагают перечислить деньги.
В областной прокуратуре рассказали о том, что в кемеровской области зафиксированы звонки местным жителям от якобы работников прокуратуры. Мошенники звонят по телефону и предлагают перечислить им деньги.
- Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются как мошенничество, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.
Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не переводите деньги, а лучше обращайтесь в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU