2019-03-01T05:06:13+03:00
Общество

В Кузбассе появились лже-прокуроры

Жителей региона призывают быть бдительными
Екатерина РОМАНОВА
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Лже-прокуроры звонят кузбассовцам и просят денег.Лже-прокуроры звонят кузбассовцам и просят денег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неожиданный способ мошенничества появился в Кузбассе. Злоумышленники звонят по телефону и, представляясь работниками прокуратуры, предлагают перечислить деньги.

В областной прокуратуре рассказали о том, что в кемеровской области зафиксированы звонки местным жителям от якобы работников прокуратуры. Мошенники звонят по телефону и предлагают перечислить им деньги.

- Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются как мошенничество, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не переводите деньги, а лучше обращайтесь в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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