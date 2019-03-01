В Кемерове на улице умер мужчина
Фото с места опубликовали в Сети
Мужчина скончался по дороге в магазин. Фото: "Регион-42"/"ВКонтакте"
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В Кемерове на улице обнаружили тело мужчины. Очевидцы опубликовали фотографии с места в социальной сети.
По словам очевидцев, тело мужчины было обнаружено в четверг днем, 28 февраля, рядом с мусорными баками на улице Металлистов, 9. Автор фотографий предположил, что погибший был человеком без определенного места жительства.
– Это обычный горожанин 50 лет. Умер от инсульта, – рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.
Как отмечают некоторые пользователи Сети, мужчина внезапно умер по дороге в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU