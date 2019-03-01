2019-03-01T06:11:08+03:00
Происшествия

В Кемерове на улице умер мужчина

Фото с места опубликовали в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина скончался по дороге в магазин. Фото: "Регион-42"/"ВКонтакте"Мужчина скончался по дороге в магазин. Фото: "Регион-42"/"ВКонтакте"
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В Кемерове на улице обнаружили тело мужчины. Очевидцы опубликовали фотографии с места в социальной сети.

По словам очевидцев, тело мужчины было обнаружено в четверг днем, 28 февраля, рядом с мусорными баками на улице Металлистов, 9. Автор фотографий предположил, что погибший был человеком без определенного места жительства.

– Это обычный горожанин 50 лет. Умер от инсульта, – рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

Как отмечают некоторые пользователи Сети, мужчина внезапно умер по дороге в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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