В Новокузнецке пристав помог врачам спасти пациента

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-01T06:19:36+03:00

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В Новокузнецке судебный пристав помог фельдшерам скорой помощи транспортировать тяжелобольного пациента. Мужчина нуждался в срочной госпитализации.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Э.А. Сысоев выехал на адрес для привода в суд свидетеля по уголовному делу. В подъезде жилого дома он столкнулся с врачами скорой, которые пытались спустить с пятого этажа пожилого мужчину в тяжелом состоянии. Самостоятельно медики справиться не смогли. Пристав проявил инициативу и помог врачам донести пациента до машины скорой.

-На занятиях по спецподготовке судебные приставы по ОУПДС регулярно отрабатывают поведение во всевозможных экстремальных ситуациях, - рассказали в ведомстве. - Часто сотрудникам, при осуществлении служебных обязанностей, приходится самим оказывать первую помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU