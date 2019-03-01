Вице-премьер правительства Ольга Голодец побывала в Шерегеше

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-01T07:41:48+03:00

Сергей Цивилев и Ольга Голодец встали на лыжи в Шерегеше. Фото: АКО

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В четверг, 28 февраля, заместитель председателя правительства Ольга Голодец посетила Шерегеш. Она спустилась с горнолыжных склонов и провела рабочее совещание.

–Мы лично проверили работу инфраструктуры Шерегеша. Все устроено на высоком уровне. Этот курорт необходимо развивать и далее, склоны обустраивать новыми подъемниками, привлекать грамотных специалистов, чтобы как можно больше жителей и гостей региона приезжали сюда заниматься спортом профессионально или просто активно отдыхать, — отметила вице-премьер.

Заместитель председателя правительства провела совещание с участием губернатора Сергея Цивилева, замминистра экономического развития Сергея Галкина, замминистра по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, руководитель федерального агентства Зарины Догузовой, а также представителями ОАО «РЖД», региональных министерств и департаментов физической культуры и спорта, российских горнолыжных комплексов.

По словам Ольги Голодец, горнолыжный туризм имеет большие перспективы. На совещании обсудили развитие общей инфраструктуры курортов, развитие транспортной доступности, обеспечение безопасности, оказание высококачественных туристических услуг и другие вопросы. Как отметила Голодец, необходимо развивать всесезонные курорты, организую на их территории детские лагеря и зоны отдыха.

Сергей Цивилев отметил, что Шерегеш – бриллиант туристического кластера Кузбасса, который может стать курортом мирового уровня. Основная задача – и подчеркнуть и приумножить потенциал и возможности Шерегеша.

Отметим, что перед совещанием губернатор Кузбасса и вице-премьер опробовали горнолыжные склоны.

–Перед совещанием опробовали подъемники и трассы Шерегеша, а также пообщались с юными спортсменами, – отметили Сергей Цивилев. – Признаюсь, на горные лыжи встал недавно — эмоции от спуска переполняют! Буду тренироваться еще!

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец прилетела в Кузбасс для участия в Международном женском форуме, который пройдет в Новокузнецке с 1 по 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU