Владимир Путин поприветствовал участников Международного женского форума в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-01T08:31:15+03:00

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Президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного женского форума, который открылся в Новокузнецке. Утром 1 марта со сцены зачитали телеграмму главы государства.

«Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия Международного форума «Роль женщины в развитии промышленных регионов», собравшего в Новокузнецке большое количество участников, представительниц федеральных и региональных органов власти, крупных компаний и авторитетных международных общественных организаций. С удовольствием отмечу, что в нашей стране женщины успешно трудятся в самых разных отраслях экономики: на предприятиях, в бизнес-структурах. Они ответственно подходят к делу, эффективно решают серьезные производственные задачи. Работают, как говорится, на совесть. Многие являются признанными лидерами в сфере профессиональной деятельности…

Я уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь, в том числе в рамках важнейших программ социально – экономического развития Кузбасса – одного из ключевых индустриальных регионов России. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Международным женским днем», – отметил президент.

Напомним, что в пятницу в Новокузнецке стартовал Международный женский форум. В нем принимает участие заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

ИСТОЧНИК KP.RU