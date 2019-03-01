В Новокузнецке выбирали самых красивых девушек-полицейских

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-01T08:43:46+03:00

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В Новокузнецке прошел отборочный этап ведомственного регионального конкурса красоты и мастерства «Краса полиции-2019». Сотрудницы правоохранительных органов региона продемонстрировали жюри свои творческие, интеллектуальные и кулинарные способности.

В конкурсе приняли участие представительницы из Междуреченска, Калтана, Прокопьевска, Кемерова и Новокузнецка. Он проходил в несколько этапов. Так, во время «Визитки» девушкам нужно было в лаконичной форме рассказать о себе и своей работе, испытание «Интервью» дало возможность проявить острый ум и интеллект. Своеобразным домашним заданием для сотрудниц стал «Кулинарный конкурс» – любимые блюда они приготовили дома, а процесс сняли на видео. Ну а традиционное «Дефиле» позволило участницам сменили строгую форму на вечерние платья и продемонстрировать свою женственность и обаяние. За каждый номер жюри начисляло девушкам конкурсные баллы.

-По результатам трех этапов областного конкурса победительницы примут участие в финале, который пройдет накануне 8 Марта в Главном управлении МВД России по Кемеровской области, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU