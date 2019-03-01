«Парк чудес» приглашает кемеровчан на Масленицу

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-01T08:59:34+03:00

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10 марта «Парк чудес» приглашает всех кемеровчан и гостей города на Масленицу. В этот день гостей парка ждет большая праздничная программа, душевные песни, зажигательные танцы, веселые конкурсы, призы и подарки, акция «Дерево желаний», большой масленичный квест по Парку, в котором любой активный участник может получить гарантированный приз.

– Если вы не любите активные конкурсы и игры, а побороться за приз все же хочется, то для вас мы подготовили конкурс на изготовление самой креативной, самой необычной куклы масленицы. Прием конкурсных работ уже идет! Вашу куклу вы можете принести в Парк в зал игровых автоматов до 6 марта включительно. К участию в конкурсе допускаются ВСЕ, ограничений по возрасту нет! Кукла может быть сделана из чего угодно, из любых подручных материалов, быть плоской или объемной, любого размера. Все зависит от вашей фантазии и воображения! Победитель получит вкуснейший приз, которому будет рада вся семья, – рассказали в «Парке чудес».

Весь день на территории парка будут работать торговые ряды по продаже блинчиков, шашлыков и горячих напитков. Так же всех гостей ждет приятный сюрприз - будут запущенны аттракционы: «Летающие драконы», «Веселые горки», «Автодром», «Паровозик «Башмачок».

Кроме того, каждый сможет испытать себя и забраться на масленичный столб с ценными призами. В конце праздника по традиции пройдет сжигание чучела масленицы. Кульминацией праздника станет выступление прославленного ВИА «ПолтиШОК»

ИСТОЧНИК KP.RU