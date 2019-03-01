По Кемерову ездили 230 опасных автобусов

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-01T09:06:48+03:00

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По дорогам областного центра ездили 230 автобусов с серьезными нарушениями. Они были выявлены в ходе проверки сотрудниками кемеровской Госавтоинспекции.

С октября 2018 года в ходе профилактических рейдов полицейские привлекли к административной ответственности более 1600 водителей, почти 200 должностных и 45 юридических лиц. Также инспекторы ГИБДД запретили эксплуатировать автобусы, у которых были обнаружены технические неисправности – повреждены шины, тормозная система, рулевое управление и др. Помимо этого, было выявлено 12 случаев незаконной предпринимательской деятельности, когда водители на коммерческой основе перевозили пассажиров, не имея на то специального разрешения.

-С начала года сотрудники кемеровской Госавтоинспекции провели десятки рабочих встреч на автотранспортных предприятиях города: обсудили с руководителями и водительскими составами проблему нарушения требований законодательства в области пассажирских перевозок, в том числе, Правил дорожного движения, донесли ответственность, - рассказал заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов. — Взаимопонимание есть, однако, мы держим ситуацию под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU