По Кемерову ездили 230 опасных автобусов
По дорогам областного центра ездили 230 автобусов с серьезными нарушениями. Они были выявлены в ходе проверки сотрудниками кемеровской Госавтоинспекции.
С октября 2018 года в ходе профилактических рейдов полицейские привлекли к административной ответственности более 1600 водителей, почти 200 должностных и 45 юридических лиц. Также инспекторы ГИБДД запретили эксплуатировать автобусы, у которых были обнаружены технические неисправности – повреждены шины, тормозная система, рулевое управление и др. Помимо этого, было выявлено 12 случаев незаконной предпринимательской деятельности, когда водители на коммерческой основе перевозили пассажиров, не имея на то специального разрешения.
-С начала года сотрудники кемеровской Госавтоинспекции провели десятки рабочих встреч на автотранспортных предприятиях города: обсудили с руководителями и водительскими составами проблему нарушения требований законодательства в области пассажирских перевозок, в том числе, Правил дорожного движения, донесли ответственность, - рассказал заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов. — Взаимопонимание есть, однако, мы держим ситуацию под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU