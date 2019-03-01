2019-03-01T09:47:02+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал на пожаре в Кемерове

Накануне загорелся частный дом
Кирилл ЧАЩИН
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Пострадавший лежал на горящей кухне. Фото: МЧСПострадавший лежал на горящей кухне. Фото: МЧС
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В Кемерове пожарные спасли мужчину из горящего дома. Он с отравлением был доставлен в больницу.

В четверг в 15.15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Западная в Заводском районе. На место выехали пять единиц техники и 20 спасателей. Горел трехкомнатный одноэтажный кирпичный дом.

– На момент прибытия первого подразделения из дома шел дым. На кухне размеров два на пять метров обгорели вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Также на кухне обнаружили и спасли мужчину. Его передали бригаде скорой помощи с отравлением продуктами горения. Он госпитализирован, – рассказали в МЧС.

Предварительной оценке, причиной пожар стала неосторожность при обращении с огнем. Пользователи соцсети сообщают, что пострадавший мужчина был сильно пьян, поэтому сам не смог выйти из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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