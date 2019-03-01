В Кемерове на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-01T11:12:32+03:00

Горожанин скончался в своем доме. Фото из архива "КП"

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В Кемерове на пожаре в частом доме погиб 60-летний мужчина. По оценке специалистов, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

В четверг около 18.00 жители улицы Заводская заметили возгорание в соседнем доме и вызвали пожарных. На место выехали пять пожарных машин и 21 спасатель. Горел двухкомнатный рубленный одноэтажный дом.

– На момент прибытия первого подразделения из дома шел черный дым. В результате пожара в комнате три на четыре метра обгорели вещи и мебель на площади 10 квадратных метров, – отметили в МЧС. – По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, после тушения пожара спасателями было обнаружено тело 60-летнегно мужчины.

–По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчина жил один, злоупотреблял спиртным, курил, – рассказали в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU