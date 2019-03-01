Из кемеровской школы госпитализировали библиотекаря

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-01T11:53:46+03:00

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Из кемеровской школы экстренно госпитализировали библиотекаря. Женщина упала и ударилась головой.

В пятницу днем в соцсети появились фотографии кареты скорой помощи стоящей рядом со школой №11 в Кировском районе города. Автор фотографии отметил, что все учеников якобы эвакуировали.

– Никакой эвакуации не было. «Скорая» стояла у учреждения в связи с тем, что одному из сотрудников школы стало плохо, коллеги вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам учеников школы, плохо стало библиотекарю. Она получила серьезную травму головы.

«Она сидела на стуле и ей плохо стало. Упала со стула и ударилась виском об предмет», – написал один из пользователей соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU