Любовь и строгость: Кузбасский ОМОН ищет воспитателей
Росгвардия ищет воспитателей для служебных собак. Кинологи требуются в Кемерове и Новокузнецке.
В настоящее время вакансии специалистов по разведения и воспитания собак доступны в территориальном управлении в Кемерове и ОМОН города Новокузнецка. Основные требования к кандидатам – возраст до 35 лет, хорошая физическая подготовка и образование не ниже среднего.
-Помимо профессиональных качеств, соискатель должен испытывать привязанность и любовь к питомцам, но при этом уметь проявлять строгость в ходе общения с ними, - пояснили в ведомстве. - В работе с собаками кинолог выступает в качестве лидера, поэтому на службу в ведомстве ждут обладателей твердого характера.
Работодатель обещает будущим росгвардейцам достойную заработную плату, оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе для членов семьи будущего кинолога.
ИСТОЧНИК KP.RU