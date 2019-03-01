2019-03-01T12:17:38+03:00
Общество

Любовь и строгость: Кузбасский ОМОН ищет воспитателей

В Кемерове и Новокузнецке требуются кинологи для служебных собак
Ирина АВТУШКО
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Воспитатель собак должен быть сильным и строгим, а также любить животных. Фото: РосгвардияВоспитатель собак должен быть сильным и строгим, а также любить животных. Фото: Росгвардия
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Росгвардия ищет воспитателей для служебных собак. Кинологи требуются в Кемерове и Новокузнецке.

В настоящее время вакансии специалистов по разведения и воспитания собак доступны в территориальном управлении в Кемерове и ОМОН города Новокузнецка. Основные требования к кандидатам – возраст до 35 лет, хорошая физическая подготовка и образование не ниже среднего.

-Помимо профессиональных качеств, соискатель должен испытывать привязанность и любовь к питомцам, но при этом уметь проявлять строгость в ходе общения с ними, - пояснили в ведомстве. - В работе с собаками кинолог выступает в качестве лидера, поэтому на службу в ведомстве ждут обладателей твердого характера.

Работодатель обещает будущим росгвардейцам достойную заработную плату, оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе для членов семьи будущего кинолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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