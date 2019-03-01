2019-03-01T13:10:26+03:00
Общество

Плохие мамы: Кузбасских женщин заставили выплатить детям компенсацию

За моральные травмы малыши получат по 10 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Из-за матерей дети получили множество болезней и моральные травмыИз-за матерей дети получили множество болезней и моральные травмыФото: Марина ПОЛЯКОВА
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В Мысках пятеро детей получат от своих матерей по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Женщины пили и воспитывали детей в опасных условиях.

Как рассказали в областной прокуратуре, в Мысках были выявлены четыре матери, которые не выполняли свои родительские обязанности по воспитанию пяти детей. Женщины постоянно пили в присутствии детей, не обеспечивали детей нормальным питанием и одеждой. Дети жили в антисанитарных условиях, опасных для их жизни и здоровья.

–Зная о том, что дети нуждаются в постоянном наблюдении врачей, матери в медицинские учреждения не обращались, – отметили в прокуратуре области.

Органы опеки изъяли детей из семей и воспитательные и медицинские учреждения. Оказалось, что дети отстают в развитии, а также имеют множество заболеваний. Матерей осудили за жестоко обращение с детьми.

Чтобы компенсировать причиненный моральный вред детям, прокурор города обратился в суд. Судья решил взыскать в пользу каждого ребенка по 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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