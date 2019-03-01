Дикие голуби захватили квартиру в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-01T13:24:10+03:00

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В Анжеро-Судженске голуби стали полноправными жильцами бесхозной квартиры по улице Просвещения. Жильцы дома от такого соседства не в восторге.

Жилье, в котором поселились пернатые обитатели, пустует с 1994 года. В квартире никто не зарегистрирован и не проживает. Из-за разбитых окон в помещение стали свободно проникать птицы и уличные животные, что привело к антисанитарии – в соседних квартирах завелись тараканы и крысы. Жильцы неоднократно жаловались в местную администрацию, однако меры по приведению жилья в надлежащее состояние меры приняты не были. По данному факту прокуратура провела проверку.

-Бесхозяйное отношение к жилому помещению со стороны администрации города привело к его разрушению и непригодности для проживания. В настоящее время в нем необходимы ремонт, обеспечивающий безопасность и санитарные условия проживания в доме, и финансовые затраты, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что бесхозную квартиру должны были взять на учет, а по истечению года через суд признать на нее право муниципальной собственности. Таким образом, можно было бы обеспечить жилым помещениям нуждающихся в нем малоимущих граждан.

В связи с этим прокурор внес главе города представление, потребовал устранить нарушения закона и привлечь виновных к ответственности. Рассмотрение представление находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU