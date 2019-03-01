Видео: В Кемерове иномарка сбила девушку на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-01T14:09:45+03:00

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В Кемерове женщина на иномарке сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла вечером 27 февраля на бульваре Строителей напротив КемГУ. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, пешехода сбила 32-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo .

– Кемеровская ГИБДД зарегистрировала факт наезда на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Но на момент прибытий экипажа водитель с автомобилем были на месте, а пешехода не было, – отметили в областном управлении ГИБДД. – Водителя иномарки привлекли к ответственности.

По словам пользователей соцсети, после аварии к пострадавшей подошла водитель, они о чем-то поговорили, после чего пешеход ушла. Позже девушка попала в больницу, ей пришлось сделать операцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694846" frameborder="0"></iframe> Иномарка на скорости сбила девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU