2019-03-01T14:41:52+03:00
Общество

В Кузбассе появятся особые пространства для творческих людей

Соглашение об этом подписали Минпромторг и Фонд развития моногородов на Женском форуме в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Женский форум стал площадкой для подписания соглашенийЖенский форум стал площадкой для подписания соглашенийФото: Екатерина РОМАНОВА
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Предприятия малого и среднего бизнеса, которые заняты развитием народных художественных промыслов в кузбасских городах, получат поддержку. Предприниматели смогут брать кредиты под ноль процентов.

Соглашение о поддержке ремесленников на Международном женском форуме подписали замминистра промышленности и торговли страны Гульназ Кадырова и зампредседателя Внешэкономбанка, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

– Предпринимателям со стороны Фонда будут предлагаться льготные кредиты под 0% годовых. Со стороны Минпромторга мы получим информационную поддержку, - отметила Ирина Макиева.

Как отметила Ирина Макеева, в Кузбассе немало талантливых людей, которые создают своими руками уникальные вещи. И у таких людей обязательно должно собственное, уникальное пространство. Например, как улица Никольская в Москве. Не исключено, что аналогичные пространства появятся и в кузбасских моногородах.

Напомним, что в пятницу в Новокузнецке стартовал Международный женский форум. Проходить он будет по 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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