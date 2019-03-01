2019-03-01T15:33:56+03:00
Общество

Собака покусала девушку у кемеровского ТРК

На место вызвали бойцов Росгвардии
Кирилл ЧАЩИН
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Пострадавшая отказалась от госпитализации. Фото: pixabay.comПострадавшая отказалась от госпитализации. Фото: pixabay.com
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В Кемерове у ТРК «Променад-1» собака укусила девушку. Хозяин оставил питомца на улице без намордника.

В пятницу днем, в 13.09, из торгово-развлекательного центра «Променад-1» бойцы Росгвардии получил сигнал тревоги. Через три минуты правоохранители прибыли на место.

– Около торгового центра бойцы обнаружили женщину, которой прохожие оказывали помощь. По предварительной информации, прохожую укусила собака одного из посетителей торгового центра. Мужчина оставил пса возле входа без намордника, привязанного к сливной трубе,– рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Для разбирательства хозяин был задержан и передан прибывшим полицейским.

Отметим, что потерпевшая от госпитализации отказалась, писать заявление в полицию она не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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