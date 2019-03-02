Нож в сердце: В Кузбассе женщина зарезала мужа

СЕГОДНЯ 03:55 2019-03-02T03:55:23+03:00

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В Кузбассе 30-летняя женщина вонзила нож в сердце мужа. Она не выдержала постоянных побоев ревнивца.

Супруги жили вместе с 2012 года и воспитывали двух маленьких детей. Муж часто ревновал жену и устраивал скандалы, во время которых избивал женщину. За помощью в полицию она обратилась только один раз.

– Накануне убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать у супруги сигареты. Но так как у нее их не было, он разозлился и ударил жену ногой, после чего вышел из дома на улицу. Женщина взяла нож, вышла следом за мужем и нанесла ему ножевое ранение в сердце. Мужчина умер на месте происшествия, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Полицию вызвала соседка семья, которая стала свидетелем расправы. Женщина вскоре отправится на скамью подсудимых за убийство. Детей поместили в реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU