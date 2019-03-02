2019-03-02T07:11:43+03:00
Общество

«Еда – наркотик»: Известная телеведущая из Кемерова пожаловалась на голод

Елена Малышева сидит на диете
Кирилл ЧАЩИН
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Елена Малышева сбросила 10 килограмм. Кадр: instagramЕлена Малышева сбросила 10 килограмм. Кадр: instagram
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Телеведущая из Кемерова Елена Малышева пожаловалась на голод во время похода в магазин. Сейчас она сидит на строгой диете.

В пятницу Елена Малышева отправилась за продуктами в ГУМ. В гастрономе ведущая записала видео о том, как ее мучает голод во время диеты.

«Переживаю сейчас сложнейший момент. Похудела на 10 килограмм. Теперь прихожу в магазин и есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется. Этих булок хочется, этого хлеба хочется. Просто реально хочется всего. Купила себе кабачки и рыбу, но пряма хочется наесться. Еда – наркотик. Сейчас так мне трудно. Нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться, хотя уже на килограмм поправилась. Надо набраться сил, улыбаться и терпеть», – сказала Малышева. Ее подписчики посоветовали бросить диету и насладиться всем, чем хочется.

Елена Малышева страдает от диеты.

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Елена Малышева разместила на своей странице две фотографии – одну 2009, а другую – 2019 года. А в подписи к коллажу телеведущая рассказала, что случилось за эти 10 лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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