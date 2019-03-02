«Еда – наркотик»: Известная телеведущая из Кемерова пожаловалась на голод
Телеведущая из Кемерова Елена Малышева пожаловалась на голод во время похода в магазин. Сейчас она сидит на строгой диете.
В пятницу Елена Малышева отправилась за продуктами в ГУМ. В гастрономе ведущая записала видео о том, как ее мучает голод во время диеты.
«Переживаю сейчас сложнейший момент. Похудела на 10 килограмм. Теперь прихожу в магазин и есть хочется до обморочного состояния. Всего хочется. Этих булок хочется, этого хлеба хочется. Просто реально хочется всего. Купила себе кабачки и рыбу, но пряма хочется наесться. Еда – наркотик. Сейчас так мне трудно. Нуждаюсь в поддержке, чтобы не наесться и снова не начать поправляться, хотя уже на килограмм поправилась. Надо набраться сил, улыбаться и терпеть», – сказала Малышева. Ее подписчики посоветовали бросить диету и насладиться всем, чем хочется.
Елена Малышева страдает от диеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU