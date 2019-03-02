В Кузбассе могут начать раздавать еду бедным

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-02T07:53:49+03:00

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В Кузбассе могут начать раздавать еду пенсионерам и многодетным семьям. Такое предложение Анна Цивилева обсудила на Международном женском форуме в Новокузнецке.

На открытой дискуссии «Бизнес и благотворительность» Юлия Назарова рассказала о фонде, который действует в нескольких городах России. Цель фонда - обеспечить продуктами питания особенно нуждающихся граждан - одиноких пенсионеров, многодетные семьи. Для этого проводятся продовольственные марафоны, во время которых волонтеры в магазинах предлагают приобрести нескоропортящиеся продукты, а потом передают их нуждающимся. Кроме того, многие предприниматели вместо того, чтобы утилизировать продукты с истекающим сроком годности, но пригодные к употреблению, отдают их в фонд. С крупными ритейлерами такая работа только начинается.

- К сожалению, у нас до сих пор выгоднее утилизировать, чем отдать на благотворительность, отметила Юлия Назарова, президент «Фонда возрождения «Русь». - Но мы уже начали работу над тем, чтобы снизить налоговую нагрузку для тех, кто готов участвовать в благотворительности.

Юлия Назарова отметила, что фонд готов работать в Кузбассе, чтобы рационально использовать продукты, помогая при этом нуждающимся.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева заметила, что это предложение будет внимательно рассмотрено и, не исключено, что «Фонд возрождения «Русь» в скором времени будет работать и в Кузбассе.

Напомним, что в пятницу, 1 марта, в Новокузнецке стартовал Международный женский форум.

ИСТОЧНИК KP.RU