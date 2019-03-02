В Кузбассе мужчина украл из супермаркета куртку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-02T09:52:05+03:00

Также он прихватил наушники и колонку

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В Прокопьевске 25-летний мужчина украл из супермаркета куртку, колонку и наушники. Вора вычислили по камерам.

Из городского супермаркета в полицию сообщили о пропаже спортивной куртки, наушников и колонки. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Полицейские посмотрели запись с камеры видеонаблюдения и заметили, как похититель вошел в примерочную, а затем вышел из нее в чужой куртке. На кадрах стражи порядка узнали 25-летнего местного жителя, который недавно украл продукты. Его нашли и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU