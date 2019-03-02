Житель Кузбасса забирался в дома и разбирал печи

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-02T10:51:44+03:00

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В Новокузнецке мужчина забирался в дома и разбирал печи. Металлические части он крал и сдавал в металлом.

В начале в февраля в полицию обратились двое владельцев садовых участков. Они рассказали, что пока их не бело, с октября 2018 года, в их дома залез неизвестный. Он разобрал печи и украл металлический элементы. Ущерб составил более 2000 рублей в каждом случае.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали нарушителя, которым оказался 37-летний житель Прокопьевска.

– Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что на принадлежащем ему автомобиле специально приезжал в Новокузнецк с целью совершения краж печных металлоизделий. Их он сдавал в пункт приема металлолома, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, оказалось, что вор совершил еще девять аналогичных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит шесть лет тюрьмы. До суда кузбассовца поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU