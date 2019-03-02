«Концерт отменен»: Вера Брежнева не захотела ехать в Кемерово

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-02T11:24:20+03:00

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Вера Брежнева отменила концерт в Кемерове, который должен был пройти 2 марта в ГЦС «Кузбасс». В место гастролей по Сибири она отправилась в Париж.

На кануне на сайте ГЦС «Кузбасс» появилось объявление о том, что концерт Веры Брежневой был отменен на основании письма организатора концерта, ИП Бабенкова А.А. Далее говорится, что билеты можно сдать главный офис Кассы.ру.

Известно, что Брежнева также отменила концерт в Томске, который должен был пройти 1 марта. Вот, что она написала про этому поводу на своей странице в instagram:

«Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже...»

Скринщот: instagram.com/ververa/

ИСТОЧНИК KP.RU