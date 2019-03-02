Кузбасские дети будут проходить реабилитацию про программе «Лыжи мечты»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-02T12:44:32+03:00

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В Новокузнецке на Международном женском форуме власти региона подписали соглашение с проектом «Лыжи мечты». Будет работать программа по адаптации детей и взрослых с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья.

– Лечение спортом - очень важно. При реабилитации не только лекарствами, но и спортом, подключаются скрытые резервы организма, и люди с различными заболеваниями, в том числе и с ДЦП, достигают больших результатов, – отметила Наталья Белоголовцева, руководитель Всероссийской социальной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».

Как отметила Белоголовцева , вложения в проект «Лыжи мечты» - минимальные, а вот отдача - колоссальная. После подписания соглашения проект получит развитие в Кузбассе, и большее количество детей и взрослых смогут к нему присоединиться.

ИСТОЧНИК KP.RU