В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +10 градусов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-02T13:25:33+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в воскресенье, 3 марта, в Кемерове и Кузбассе. Воздух днем прогреется до +10 градусов.

В ночь на воскресенье в Кузбассе будет -5, -10 градусов. При прояснениях возможно понижение до -13,-18 градусов. Днем по области столбики термометров поднимутся 0,+5 градусов. На юге потеплеет до +10 градусов. Ветер будет восточным с порывами днем до 13 метров в секунду. На севере области местами пройдет небольшой снег, днем – мокрый. Ожидается переменчивая облачность. На дорогах будет гололедица.

В Кемерове ночью ожидает от -8 до 10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +1,+3 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метра в секунду. Осадков не ожидается. На дорогах будет гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU