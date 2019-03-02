2019-03-02T14:25:43+03:00
Происшествия

В Кузбассе «БелАЗ» упал в яму

В Сети появились фотографии с места ЧП
Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла в Анжеро-Судженске. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)Авария произошла в Анжеро-Судженске. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)
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В Кузбассе на одном из предприятий «БелАЗ» провалился в бункер для руды. Фотографии с места очевидцы опубликовали в соцсети.

По словам очевидцев, карьерный самосвал «БелАЗ» провалился задними колесами в бункер для разгрузки сырой руды из-за низкого ограничителя. Упав в яму, самосвал встал на дыбы. Инцидент произошел в Антоновском руднике в Анжеро-Судженске.

«Это на дробилке перед бункером кусок трубы выполняет роль предохранительного вала? Наверное инженеры ОТиПБ давненько из кабинета жопку не вытаскивали», – прокомментировал Роман Пашаев.

Судя по фотографиям, самосвал пытались вытащить при помощи бульдозера.

Напомним, что в октябре 2018 года в Прокопьевском район «БелАЗ» рухнул с насыпи. В результате пострадал водитель.Виновника аварии будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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