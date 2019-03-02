Женский форум в Новокузнецке: Сколько власти потратили на организацию

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-02T15:42:41+03:00

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В Новокузнецке 2 марта завершился Международный женский форум, который проходил в течение двух дней. На итоговой пресс-конференции власти рассказали, на какие средства проводилось мероприятие.

Новокузнецкий форум собрал делегации 15 стран мира и 39 субъектов Российской Федерации. За два дня форума состоялось более 20 площадок, гости из разных стран и регионов познакомились с городом, его самобытностью и культурой. И многих кузбассовцев волнует вопрос: сколько денег из областного бюджета было вложено в организацию форума?

- Бюджетных средств не было потрачено вообще нисколько, - ответила на волнующий многих вопрос председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской области Анна Цивилева. – Форум проведен исключительно за счет спонсоров, без использования бюджетных средств.

К слову, понаблюдать за работой форума можно было на 1222 площадках, где проводились онлайн трансляции. Не обошелся он и без знаковых событий: вручения сертификата на 83 фортепиано и подписания двух соглашений – о поддержке предпринимателей-ремесленников и о поддержке проекта «Лыжи мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU