В Кемерове загорелся торговый павильон на остановке

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-02T17:49:38+03:00

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В субботу днем в Кемерове загорелся торговый павильон на Октябрьском проспекте. Фотографии с места пожара появились в Сети.

В МЧС о пожаре в частном торговом павильоне на остановке «Кинотеатр Аврора» (проспект Октябрьский, 60/1) сообщили в 13.59. На место незамедлительно выехали два пожарные машины и семь спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 14.08.

– В результате пожара обгорела обшивка павильона, торговое и холодильное оборудование с продукцией на общей площади 10 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU