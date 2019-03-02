2019-03-02T17:49:38+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелся торговый павильон на остановке

Пожар тушили семь человек
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Внутри сгорели холодильники с товаром. Фото: "ВКонтакте"Внутри сгорели холодильники с товаром. Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В субботу днем в Кемерове загорелся торговый павильон на Октябрьском проспекте. Фотографии с места пожара появились в Сети.

В МЧС о пожаре в частном торговом павильоне на остановке «Кинотеатр Аврора» (проспект Октябрьский, 60/1) сообщили в 13.59. На место незамедлительно выехали два пожарные машины и семь спасателей. Пожар удалось ликвидировать в 14.08.

– В результате пожара обгорела обшивка павильона, торговое и холодильное оборудование с продукцией на общей площади 10 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следующий Международный женский форум пройдет в Кузбассе в 2021 году
В Кемерове загорелась подземная парковка
Женский форум в Новокузнецке: Сколько власти потратили на организацию
«Живой»: Кузбассовцы снова нашли червя в конфетах
В Кузбассе «БелАЗ» упал в яму
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +10 градусов
Кузбасские дети будут проходить реабилитацию по программе «Лыжи мечты»
«Концерт отменен»: Вера Брежнева не захотела ехать в Кемерово
Житель Кузбасса забирался в дома и разбирал печи
В Кузбассе мужчина украл из супермаркета куртку
Наставник волейбольного «Кузбасса» стал главным тренером сборной России
В Кузбассе могут начать раздавать еду бедным
«Еда – наркотик»: Известная телеведущая из Кемерова пожаловалась на голод
Лучшие места Новокузнецка попадут на карты Google
В Новокузнецке иномарка снесла остановку
Нож в сердце: В Кузбассе женщина зарезала мужа
Взорвался газ: Под Кемеровом сгорел частный дом и баня
Собака покусала девушку у кемеровского ТРК
В Кузбассе появятся особые пространства для творческих людей