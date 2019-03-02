В Кемерове загорелась подземная парковка

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-02T18:06:26+03:00

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В субботу вечером в Кемерове загорелась подземная парковку. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 17.07 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании в частном подземном паркинге на проспекте Ленина, 138В. На место выехала одна пожарная машин и четыре спасателя.

– В результате пожара обгорел утеплитель снаружи на площади три квадратных метра, – отметили в МЧС. – Предварительная причина возгорания – прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU