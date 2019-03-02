2019-03-02T18:24:53+03:00
Общество

Следующий Международный женский форум пройдет в Кузбассе в 2021 году

Площадкой для его проведения станет Кемерово
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев предложил провести следующий форум в Кемерове в 2021 году.Сергей Цивилев предложил провести следующий форум в Кемерове в 2021 году.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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На закрытии Международного женского форума, который проходил в Новокузнецке 1 и 2 марта, стало известно, когда женщины из разных стран мира и регионов России встретятся вновь. Губернатор Кемеровской области предложил провести его в 2021 году в Кемерове.

Во время подведения итогов работы Международного женского форума в Новокузнецке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с заключительным словом. Он поблагодарил всех, кто помог организовать форум, всех его участников. Кроме того, он рассказал о том, что уже к следующему форуму город, который будет его принимать, изменится: к тому времени в Кемерове будет построен квартал искусств.

Также Сергей Цивилев отметил, что работа велась не только на официальных площадках, но и на тех, где проводились онлайн трансляции. С этих площадок в течение 10 дней соберут все предложения, обработают их, а самые актуальные предложения будут реализованы.

- Мы не ограничим работу только Международным женским форумом, будут созданы свои, кузбасские площадки, на которых будем обсуждать проблемы, ход их реализации, - сообщил Сергей Цивилев. - Наш форум будет продолжаться, работать до следующего нашего форума, на котором женщины Кузбасса отчитаются за проведенную работу и выполнение резолюций форума.

Глава региона предложил провести следующий форум в Кемерове, и сделать это в 2021 году – в юбилейный для региона год 300-летия основания Кузбасса. по мнению Сергея Цивилева, такой форум станет достойным украшением важного для региона события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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