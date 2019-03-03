«Очень агрессивная»: В Новокузнецке продают кошку за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:14 2019-03-03T04:14:26+03:00

«Кошка очень агрессивная, будит по утрам и ночам…», – пишет хозяин. Фото: avito.ru

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Житель Новокузнецка продает свою кошку Асю за 2 560 000 рублей. Хозяин отмечает, что животное очень агрессивное и ненавидит всех.

Объявление о продаже кошки по кличке Ася появилось на популярном сайте частных объявление. В нем указано, что кошка находится на Горьковской улице в Заводском районе города.

«Кошка очень агрессивная, будит по утрам и ночам. Ест только корм! Гадит исключительно мимо лотка. Ненавидит всех и каждого!», — написал о животном хозяин.

Отметим, что по указанному в объявлении номеру «Комсомолке» никто не ответил. Позже автор удалил объявление с сайта.

Напомним, что осенью прошлого года кемеровчанин продавал кота-экстрасенса за пять миллионов рублей. По словам хозяина, кот мог определять нехорошие квартиры. Огромной ценой на кота мужчина хотел привлечь внимание, чтобы продать дачу, на которой живет питомец, или пристроить кота в хорошие руки.

ИСТОЧНИК KP.RU