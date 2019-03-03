В Новокузнецке пропала 15-летняя девушка
В Новокузнецке без вести пропала 15-летняя Елизавета Стратович. Подростка последний раз видели 25 февраля.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 25 февраля 2019 года девушка не вернулась из поликлиники. Сейчас ее разыскивают.
Пропавшей на вид 15-16 лет. Рост ее составляет 160 сантиметров. У нее средне телосложении, волосы каштановые ниже плеч, глаза карие.
В день пропажи Елизавета Стратович была одета в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и коричневые угги. С собой у нее был паспорт.
Волонтеры просят все, кто что-либо знают о местонахождении девушки, позвонить по телефонам:
8 (800) 700-54-52 или 112
ИСТОЧНИК KP.RU