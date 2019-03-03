2019-03-03T04:43:59+03:00
Общество

В Новокузнецке пропала 15-летняя девушка

Ее ищут близкие и волонтеры
Кирилл ЧАЩИН
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Подростка последний раз девушку видели 25 февраля. Фото: "ВКонтакте"Подростка последний раз девушку видели 25 февраля. Фото: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке без вести пропала 15-летняя Елизавета Стратович. Подростка последний раз видели 25 февраля.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 25 февраля 2019 года девушка не вернулась из поликлиники. Сейчас ее разыскивают.

Пропавшей на вид 15-16 лет. Рост ее составляет 160 сантиметров. У нее средне телосложении, волосы каштановые ниже плеч, глаза карие.

В день пропажи Елизавета Стратович была одета в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и коричневые угги. С собой у нее был паспорт.

Волонтеры просят все, кто что-либо знают о местонахождении девушки, позвонить по телефонам:

8 (800) 700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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