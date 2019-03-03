В Новокузнецке пропал подросток

СЕГОДНЯ 05:22 2019-03-03T05:24:06+03:00

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В Новокузнецке без вести пропал 15-летний Владимир Романовский. Подростка последний раз видели 24 февраля.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с 24 февраля 2019 года молодого человека никто не видел Сейчас ее разыскивают.

Пропавшему на вид 15 лет. Рост подростка составляет 176 сантиметра. У него худощавое телосложение, волосы рыжие и карие глаза. Во что он был одет – не известно.

Отметим, что 25 февраля в Новокузнецке пропала 15-летняя девушка.

Волонтеры просят все, кто что-либо знают о местонахождении проавших, позвонить по телефонам:

8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU