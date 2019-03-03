Девятерым туристам потребовалась помощь спасателей на горнолыжных курортах Кузбасса

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-03T13:19:23+03:00

Чаще всего туристы не соблюдали правила безопасности на склонах. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Всего за сутки спасателям Агентства по защите населения и территории Кемеровской области поступили девять сообщений о травмировавшихся туристах. Помощь потребовалась в Шерегеше и на Танае.

Несблюдение правил безопасности и переоценка собственных возможностей стали причиной того, что девятерым отдыхающим на горнолыжных курортах Кузбасса потребовалась помощь. Шестеро туристов получили нетяжелые травмы в Шерегеше, еще трое – на Танае. Всем им спасатели вовремя оказали необходимую помощь и помогли спуститься с горы.

В Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области для того, чтобы помочь пострадавшим имеется все необходимое: снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.

- Основной причиной травматизма на горных трассах является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей, - отмечает пресс-служба МЧС. - Главное управление МЧС России по Кемеровской области напоминает кузбассовцам о том, что катание на горных лыжах и сноуборде требует осторожности. Чтобы ваш отдых был приятным и полезным, а главное - безопасным - соблюдайте правила поведения на горнолыжных склонах.

ИСТОЧНИК KP.RU