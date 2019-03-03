Тепло, снежно, ветрено: Синоптики дали прогноз погоды на 4 марта

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-03T15:48:44+03:00

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В понедельник, 4 марта, в Кузбассе будет довольно тепло: до +8 градусов. Правда, ночь выдастся прохладной: местами столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Ночью в Кузбассе будет прохладно: в большинстве районов термометры будут показывать 0…-5 градусов, а при прояснении и до -10. Местами пройдет снег и мокрый снег, так что кузбассовцам стоит быть готовыми к утренней гололедице. В Кемерове ночью ожидается до трех градусов мороза.

Днем солнышко будет прятаться за облаками, пройдет небольшой мокрый снег, возможны метели и гололед. Потеплеет не везде: местами столбики термометров поднимутся не выше -2 градусов, но в большинстве районов они преодолеют нулевую отметку и поднимутся до +3…+8 градусов. В Кемерове ожидается до пяти градусов тепла.

Скорость ветра в понедельник при порывах может достигать 19 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU