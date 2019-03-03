2019-03-03T19:10:10+03:00
Происшествия

Пропавшая в Новокузнецке 15-летняя школьница найдена

Девушку разыскивали с 25 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Девушку нашли живой. Фото: "ВКонтакте"Девушку нашли живой. Фото: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке завершился поиск 15-летней школьницы, которая пропала 25 февраля. Девушка найдена живой и сейчас находится дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, девушка, которую разыскивали в течение нескольких дней родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры, находилась в одном из домов частного сектора. Девушку передали законным представителям. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках несовершеннолетней, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, 15-летняя школьница ушла из дома 25 февраля, и с тех пор о ней ничего не было известно. Ее мать обратилась за помощью у полицию. Девушку разыскивали патрульные наряды, были задействованы участковые инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, представители общественности, волонтеры. В результате поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили школьницу в частном секторе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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