Из-за неработающего светофора в Кемерове случилось ДТП
Вечером в воскресенье, 3 марта, в Кемерове столкнулись два автомобиля. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за сбоя в работе светофора.
В Кемерове случилось ДТП из-за неработающего светофора..Видео: vk.com, "Регион 42"Екатерина РОМАНОВА
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении двух улиц – Химиков и Тухачевского. Здесь столкнулись две иномарки. При этом оба автомобиля получили значительные повреждения. Очевидцы ДТП разместили в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно, что на месте работают пожарные и спасатели, а также врачи скорой помощи. По словам очевидцев, все участники ДТП живы, однако получили травмы. К слову, одной из причин случившегося очевидцы называют некорректную работу светофора.
- Час назад там ехал. Горело на светофоре три цвета одновременно, - написал в комментариях один из пользователей сетей. - Стояла машина «Газель» и ремонтировала светофор. Будьте внимательнее, когда светофор работает нестабильно. Лучше притормозить и посмотреть в обе стороны перекрестка.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU