Из-за неработающего светофора в Кемерове случилось ДТП

СЕГОДНЯ 03:19 2019-03-04T03:19:01+03:00

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Вечером в воскресенье, 3 марта, в Кемерове столкнулись два автомобиля. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за сбоя в работе светофора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695161" frameborder="0"></iframe> В Кемерове случилось ДТП из-за неработающего светофора..Видео: vk.com, "Регион 42"Екатерина РОМАНОВА

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении двух улиц – Химиков и Тухачевского. Здесь столкнулись две иномарки. При этом оба автомобиля получили значительные повреждения. Очевидцы ДТП разместили в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно, что на месте работают пожарные и спасатели, а также врачи скорой помощи. По словам очевидцев, все участники ДТП живы, однако получили травмы. К слову, одной из причин случившегося очевидцы называют некорректную работу светофора.

- Час назад там ехал. Горело на светофоре три цвета одновременно, - написал в комментариях один из пользователей сетей. - Стояла машина «Газель» и ремонтировала светофор. Будьте внимательнее, когда светофор работает нестабильно. Лучше притормозить и посмотреть в обе стороны перекрестка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU