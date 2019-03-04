Кемеровчане проводили зиму и встретили масленичную неделю

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-04T04:17:13+03:00

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В Кемерове в первое мартовское воскресенье прошли народные гуляния. Горожане провожали зиму и встречали начало масленичной недели.

Праздник в честь наступления весны проходил на бульваре Строителей. Для того, чтобы проводить долгую холодную зиму и встретить весну, здесь собрались сотни горожане. Специально для кемеровчан здесь проходил яркий концерт с выступлениями творческих коллективов города. Кроме того, можно было угоститься блинами и выпечкой, кашей и квасом. А еще – принять участие в спортивных мероприятиях, прокатиться на санях в собачей упряжке или на пони, сделать фотографию с хаски, пройтись по торговым рядам народных умельцев.

Горожане с удовольствием приняли участие в празднике, тем более, что день выдался для этого подходящий: солнечный и теплый.

ИСТОЧНИК KP.RU